Safra brasileira de soja deve ser 7,12% menor em 2023/24, projeta Esalq

São Paulo, 25 – O Brasil deve colher 147 milhões de toneladas de soja na safra 2023/24, projetou o Sistema Tempocampo, ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). O volume é 7,12% menor do que foi colhido na safra 2022/23. A produtividade deve ser de 54,29 sacas por hectare.

Segundo nota da Esalq, a instabilidade climática é o principal motivo do recuo. Considerando duas bases de dados climáticos de todo o território nacional, a Esalq estima maior queda de produtividade em São Paulo (-23,42%); no Paraná (-18,74%); em Mato Grosso (-16,36%) e Mato Grosso do Sul (-10,59%).

Já o Rio Grande do Sul a situação é inversa, com projeção de safra 51% maior este ano.

