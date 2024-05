Safra 2024/25 de laranja deve cair 24,36% ante 2023/24, diz Fundecitrus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 16:00 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – A safra de laranja 2024/25 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, considerado maior região produtora do mundo, deve alcançar 232,38 milhões de caixas de 40,8 kg, representando queda de 24,36% em comparação com a temporada anterior 2023/24, que foi de 307,22 milhões de caixas.

Os números fazem parte de pesquisa realizada pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) em parceria com a Markestrat, e professores titulares da FEA-RP/USP e FCAV/Unesp, divulgados nesta sexta-feira. Os números tem como base a Pesquisa de Estimativa de Safra (PES), que é realizada há 10 anos.

A estimativa para a safra 2024/25 é a menor no período. O presidente do Fundecitrus, o agrônomo Lourival Carmo Monaco, disse que surpreendeu a queda projetada para a safra 2024/25.

Entre outros fatores, a diminuição da produção pode ser atribuída ao clima adverso e ao ataque de pragas e doenças.