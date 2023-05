Safra 2023/24 de laranja deve atingir 309,34 milhões de caixas, diz Fundecitrus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2023 - 16:17 Compartilhe

São Paulo, 10 – A estimativa da safra de laranja 2023/24 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, o maior do mundo, indica a produção de 309,34 milhões de caixas (40,8 kg), o que corresponde a uma queda de 1,55% em relação à safra passada, que encerrou em 314,21 milhões de caixas. Desse total, cerca de 27,02 milhões de caixas deverão ser produzidas no Triângulo Mineiro. O levantamento é do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), em cooperação com a Markestrat, e professores titulares da FEA-RP/USP e FCAV/Unesp, divulgado nesta quarta-feira, 10.

“Essa diferença pouco expressiva mantém a produção no mesmo patamar da safra anterior e dentro da faixa média dos últimos dez anos. Na comparação com o volume médio produzido na última década, a safra atual mostra um leve acréscimo de 1,04%”, informa o Fundecitrus.

O fundo esclarece, ainda, que uma das causas dessa variação é o ciclo bienal de produção, que resulta em uma menor carga de frutos por árvore na safra de ciclo negativo, como é o caso desta temporada. Assim, enquanto na safra anterior, o número médio de frutos por árvore aumentou em cerca de 5%, nesta safra ocorreu uma queda na mesma proporção.

“Caso as premissas utilizadas para projetar a safra se concretizem, ou seja, o aumento do peso médio das laranjas colhidas e a redução da taxa de queda prematura de frutos, será possível minimizar o impacto decorrente da diminuição da quantidade de frutos”, pondera o Fundecitrus.

Segundo o fundo, “apesar de as chuvas terem causado problemas em algumas situações específicas, em geral foram benéficas para o crescimento dos frutos, que já apresentam um peso ligeiramente maior do que o da safra passada nesse mesmo estágio. Espera-se que esse bom desenvolvimento dos frutos continue até o encerramento da safra”.

O peso das laranjas no momento da colheita está projetado em 165 gramas (247 frutos por caixa), o que representa um aumento de 3,71% em relação ao peso médio de 159 gramas registrado na safra anterior (256 frutos por caixa) e 1,23% acima do peso médio das últimas 10 safras (163 gramas, o que resulta em 250 frutos por caixa), estima o Fundecitrus.

O Fundecitrus destaca, ainda, a incidência e severidade do greening, que continua aumentando, o que representa uma grande pressão sobre a taxa de queda dos frutos. Na safra anterior, essa doença foi a segunda maior responsável pela queda de frutos, representando mais de um quarto do índice total de 21,30%. Por conta dessa conjuntura, a taxa de queda está projetada em 21%, semelhante à do ano anterior.

A produtividade média nesta temporada é praticamente a mesma do ano anterior, com 918 caixas por

hectare e 1,83 caixas por árvore, em comparação com as 912 caixas por hectare e 1,85 caixas por árvore colhidas na safra 2022/23.

