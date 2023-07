Safra 2023/24: BB lidera oferta de crédito rural equalizado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 13:13 Compartilhe

São Paulo, 11 – O Banco do Brasil (BB) continuará liderando a distribuição de crédito rural com taxas equalizadas pelo Tesouro Nacional na safra 2023/24, que começou em 1º de julho, ainda que com um montante menor do que em 2022/23. Conforme a Portaria 695, publicada nesta segunda-feira (10) pelo Ministério da Fazenda e que detalha a distribuição dos recursos entre 21 instituições financeiras, o BB poderá oferecer R$ 35,056 bilhões por diversas linhas com taxas mais baixas equalizadas pelo Tesouro, dos quais pouco mais de R$ 23 bilhões para a agricultura empresarial e R$ 12,053 bilhões a produtores familiares.

O total é 15,5% menor do que os R$ 41,494 bilhões em crédito equalizado previsto para o banco na safra 2022/23. Apesar do recuo, o BB recebeu a maior fatia, 25,3%, do total de R$ 138,276 bilhões em crédito que deve ser oferecido pelo governo com taxas equalizadas à agricultura empresarial e familiar.

