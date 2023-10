Safra 2022/23 de algodão, já colhida, deve somar 3,23 milhões de t, diz Abrapa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 10:00 Compartilhe

São Paulo, 5 – A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) revisou para cima sua estimativa de produção de algodão na safra 2022/23. Ela deve somar 3,23 milhões de toneladas de pluma, 5,2% a mais em comparação com 3,07 milhões de toneladas projetados em junho. Se confirmado o volume, será 26,5% maior em relação ao ciclo anterior. Conforme a Abrapa, a colheita da safra foi concluída e o beneficiamento da fibra atinge 56% da produção.

Segundo a Abrapa, esses resultados colocam o Brasil no terceiro lugar no ranking de maiores produtores de algodão, superando os Estados Unidos – China e Índia lideram a produção -, de acordo com o levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O crescimento, de acordo com o presidente da Abrapa, Alexandre Schenkel, se deve ao incremento da área plantada, que foi de 4,6% nesta safra, totalizando 1,67 milhão de hectares. Além disso, a produtividade foi recorde: 1931 kg de algodão beneficiado por hectare.

A projeção da associação é que os números positivos sigam na safra 2023/24, já que as primeiras estimativas apontam crescimento de 8,4% da área plantada, com produção preliminarmente aguardada de 3,29 milhões de toneladas.

