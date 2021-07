Safra 2021 será de 258,5 milhões de toneladas (+1,7% ante 2020), diz IBGE

A estimativa de junho para a safra agrícola 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou o recorde das últimas edições, apesar de menor do que a pesquisa de maio (262,8 milhões de toneladas). De acordo com o IBGE, a safra deste ano de cereais, leguminosas e oleaginosas será de 258,5 milhões de toneladas, 1,7% acima do ano passado. A área a ser colhida aumentou 4% em relação a 2020, para 68,1 milhões de hectares.

A soja terá novo recorde, de acordo com a estimativa de junho, alcançando 133,3 milhões de toneladas, alta de 9,7% em relação ao ano passado. A safra de arroz também será maior, subindo 1,5% para 11,2 milhões de toneladas, enquanto a safra de milho terá queda de 8% em comparação com o volume do ano passado, somando 95 milhões de toneladas.

O trigo terá um acréscimo de 26,8% na produção deste ano em relação ao ano passado, totalizando 7,9 milhões de toneladas. Também a safra de algodão herbáceo terá melhor desempenho este ano do que em 2020, com alta de 19,9% na produção, que deve subir para 5,7 milhões de toneladas, de acordo com a estimativa de junho do IBGE.

