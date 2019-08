Safra 2019/2020: Datagro projeta produção de 259,689 milhões de toneladas

São Paulo, 30 – A produção total de cereais e oleaginosas no Brasil deve alcançar 259,689 milhões de toneladas na safra 2019/2020, cujo plantio ocorre a partir de setembro, conforme a primeira estimativa da consultoria Datagro. O analista chefe de Grãos da Datagro, Flávio Roberto de França Júnior, diz em comunicado que “o sentimento é positivo, embora aberto à possibilidade de ajustamentos nos próximos levantamentos da safra”.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ligada ao Ministério da Agricultura, deverá divulgar a primeira pesquisa de intenção de plantio da safra 2019/2020 em outubro. Na mais recente projeção para a safra 2018/19, de agosto, a Conab estima safra recorde de 241,3 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 6%, ou 13,7 milhões de t se comparado à safra anterior.

A Datagro pondera que os produtores devem ter algumas interferências no desenvolvimento da safra 2019/2020, como a alta do câmbio, o crédito público mais curto e uma possível restrição do crédito relacionada ao aumento da inadimplência.

Apesar disso, as condições climáticas são bem mais favoráveis agora do que no ano passado, que teve impacto do El Niño de fraca intensidade. “Observamos um quadro pouco mais animador do que o verificado em igual momento de 2018”, informa França Junior. Nesta safra 2019/2020, o desenvolvimento das lavouras deve ocorrer sem a interferência do El Niño e da La Niña. Segundo a Datagro, os meteorologistas alertam que as projeções são incertas e podem ir mudando de acordo com o grau de evolução no aquecimento anormal das águas.