Safra 2017 tem revisão para cima ema cevada, arroz, cebola e batata de 2ª safra

Rio, 12/12 – A produção nacional de alguns produtos importantes na cesta de consumo das famílias será ainda maior em 2017 que o previsto anteriormente, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de novembro, divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação à estimativa de outubro, houve um aumento de 1,1% na produção de arroz; 1,1% para a cebola; 0,9% para a batata-inglesa de segunda safra; e 2,6% para a cevada.

“Não foram só milho e soja que cresceram em 2017, foram também outros produtos, como batata, cebola… São produtos que estão na mesa do brasileiro. Isso ajudou a economia do País. Esses produtos, como batata, cebola, tomate, são bem voláteis ao longo do ano. Com o clima favorável em 2017, não teve muito aumento de preços. Todos esses produtos caíram de preços em relação a 2016”, lembrou Carlos Alfredo Guedes, gerente da Coordenação de Agropecuária do IBGE.

A produção de arroz deve somar 12,5 milhões de toneladas este ano. A revisão foi puxada por informações de Tocantins, onde a produção cresceu 26,4% em relação ao mês anterior, devendo alcançar 677,6 mil toneladas. Segundo o IBGE, a utilização de novas variedades de arroz para cultivo irrigado tem aumentado o rendimento médio das lavouras.

Quanto à batata-inglesa, o País deve produzir 4,2 milhões de toneladas em 2017, aumento de 0,3% em relação à estimativa do mês anterior. A estimativa da produção da 2ª safra foi de 1,2 milhão de toneladas. Os dados foram influenciados pelo Distrito Federal, que atualizou os dados de produção para 10,8 mil toneladas. Para a 3ª safra da batata, a produção está estimada em 1,0 milhão de toneladas, aumento de 0,4% em relação a outubro.

A produção nacional de cebola será de 1,7 milhão de toneladas, com o avanço impactado também por revisões no Distrito Federal, onde a área plantada e a área colhida aumentaram 184,2%, enquanto o rendimento médio cresceu 28,2%.

Na direção oposta, a produção será menor para o trigo (-0,7%), aveia (-0,5%) e feijão de segunda safra (-1,2%).

As culturas de inverno estão em fase de colheita. O trigo, principal cereal de inverno, deve totalizar 5,1 milhões de toneladas, com queda de 0,7% no rendimento médio em relação à previsão de outubro. Para a aveia, a produção estimada é de 873,2 mil toneladas, por causa de uma redução de 5,8% na produtividade das lavouras do Paraná.

“O clima não tem favorecido essas culturas na Região Sul, não está favorável para essas culturas que estão sendo colhidas agora”, justificou Guedes.

A safra nacional de feijão será de 3,3 milhões de toneladas este ano, queda de 0,7% em relação a outubro. Os dados que mais influenciaram nesse decréscimo foram os do Ceará (-7,5% na estimativa da produção) e os de Pernambuco (-17,5%) em relação a outubro.