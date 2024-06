Sadia faz 80 anos e busca se aproximar de público jovem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 8:36 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – A BRF relatou que a companhia decidiu apostar na aproximação do público jovem para ampliar a presença de mercado da Sadia, considerada a principal marca do seu portfólio, que celebra 80 anos em 2024. É por isso que os principais produtos lançados neste ano estão focados nesse público, relatou Marcel Sacco, vice-presidente de marketing e novos negócios da BRF, durante evento de celebração do aniversário. “Nosso desafio é falar com o jovem de até 29 anos”, disse.

A ideia, de acordo com Sacco, é oferecer “novos produtos, que ofereçam novas ocasiões de consumo”. E eles passam pelo reforço da linha de empanados, com a criação de novidades que conectam a Sadia com o universo dos salgadinhos e produtos inspirados nos sabores de Doritos e Cheetos.

Outra estratégia adotada pela Sadia em seu foco no público jovem está na associação a grandes eventos musicais e esportivos, com a consolidação dos patrocínios à NBA no Brasil e ao Lollapalooza. “Renovamos acordo de patrocínio da Sadia ao Lollapalooza para 2025”, disse Sacco.

A BRF trabalha para ampliar a liderança da Sadia na divisão de pratos prontos, que também trará novidades ao consumidor em 2024. Além disso, lançou há três meses o filé mignon suíno e vai repaginar a sua linha de sobremesas.

Presente ao evento, o controlador da BRF, Marcos Molina, destacou que a celebração de 80 anos da companhia se dá em um momento saudável da operação: “Vejo a empresa muito mais sadia, pronta para crescer mais, com inovação”, afirmou.

A companhia tem celebrado o aumento dos embarques para diferentes produtos com a marca. “Hoje exportamos para 146 países com a marca Sadia”, disse o CEO da BRF, Miguel Gularte.