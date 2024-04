Sacrifício de uma galinha no Senado provoca escândalo no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/04/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O Senado mexicano foi cenário na quarta-feira (24) do sacrifício de uma galinha para oferecer o sangue do animal a Tlaloc, o deus pré-hispânico da chuva, em uma cerimônia organizada por um senador governista, que foi alvo de muitas críticas.

A cena inédita estava sendo transmitida nas redes sociais oficiais do Legislativo, mas foi interrompida pouco depois de um dos participantes, com o som de tambores ao fundo, degolar a galinha para obter o sangue do animal.

A cerimônia foi liderada pelo senador Adolfo Gómez, do partido governista Morena (Movimento Regeneração Nacional), e convocada nas redes institucionais do Senado.

Durante a tarde, a mesa diretora da câmara, controlada pelo partido governista, estabeleceu distância do evento e afirmou que era de responsabilidade individual de Gómez.

O Legislativo “não apoia de nenhuma maneira os fatos ocorridos e tomará as medidas disciplinares pertinentes com o senador responsável”, afirma um comunicado.

Gómez mencionou as tradições indígenas para justificar a cerimônia. A Constituição afirma que “as práticas dos povos originários devem ser respeitadas”, declarou à imprensa.

Grupos de defesa dos direitos dos animais, no entanto, recordaram que maus-tratos e sacrifício de animais são proibidos na Cidade do México.

A organização ‘Anima Naturalis México’ anunciou que denunciará o senador ao Ministério Público da capital e convocou um protesto para exigir a renúncia de Gómez.

