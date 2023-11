Sace apoia exportações italianas para o Brasil ao lado da Raízen

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/11/2023 - 15:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 29 NOV (ANSA) – A Raízen, companhia brasileira de energia com grande portfólio de renováveis, garantiu um empréstimo verde de 300 milhões de euros, com a garantia da Sace, agência de fomento a exportações da Itália.

O empréstimo, realizado através de um grupo de bancos internacionais liderados pelo BNP Paribas, tem o objetivo de facilitar a cadeia de suprimentos dos exportadores italianos envolvidos no plano de investimentos sustentáveis da empresa brasileira.

A Raízen está comprometida com a agenda de sustentabilidade com objetivos claros, como alcançar 20 usinas de etanol de segunda geração até 2030.

Este é o primeiro empréstimo verde facilitado pela SACE no Brasil, realizado através do Green Push, no âmbito do programa Push Strategy.

“Estamos felizes em trabalhar em sinergia com o grupo de bancos para apoiar as iniciativas de desenvolvimento verde da Raízen. Através da nossa iniciativa Green Push, somos capazes de facilitar a ligação entre os principais intervenientes no setor energético e a cadeia de abastecimento das pequenas e médias empresas italianas, ao mesmo tempo que promovemos a sua experiência e a elevada qualidade dos produtos ‘Made in Italy'”, comentou Pauline Sebok, Chefe da Região das Américas da Sace.

“Assim, a SACE desempenha um papel fundamental na liderança das exportações italianas em mercados estratégicos como o Brasil”, acrescentou.

“Ser a primeira empresa da América Latina com aprovação para esse empréstimo reforça que estamos no caminho certo para posicionar o Brasil como um país líder na transição energética”, destacou a vice-presidente de Sustentabilidade e Estratégia da Raízen, Paula Kovarsky. (ANSA).

