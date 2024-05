Sabrina Sato sobre críticas por namoro com Nicolas Prattes: ‘Sou um ser muito livre’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 12:13 Para compartilhar:

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento publicamente no Carnaval deste ano. A apresentadora, com 47 anos, e o ator, com 27 anos, ficaram mais próximos com ajuda das redes sociais.

“Nós já nos conhecíamos há algum tempo, porque tínhamos participado de alguns eventos em comum. Até então, não tinha nada. Mas ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar”, contou Prattes em entrevista à Vogue Brasil.

Logo no primeiro encontro, o artista já conheceu a família da apresentadora. Ele tomou café com a mãe e a irmã dela.

“Marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e, com a agenda dele e a minha de gravações e e trabalhos, estava difícil. Então, conseguimos o primeiro sábado do ano à noite, e ele ia direto da gravação no Rio”, contou ela.

“No dia seguinte era um domingo, eu ia trabalhar, e ele precisava voltar para o Rio. Fomos tomar café juntos antes de sairmos, quando começou a chegar minha mãe, minha irmã, minha equipe… Eu precisei sair antes dele, e ele ficou tomando café com a dona Kika e a Karina, logo no primeiro date”, completou.

Diferença de idades

Perguntada sobre como lida com as críticas por ser uma mulher mais velha namorando um rapaz mais novo, Sabrina afirmou que não se preocupa com o que os outros pensam.

“Eu sou um ser muito livre, é da minha natureza, da minha criação. Então eu nunca deixei de fazer nada na minha vida preocupada com o que os outros vão achar. Eu vou deixar de viver esse amor tão lindo que nunca vivi antes porque incomoda alguém?”, pontuou.

“Infelizmente, ainda existem expectativas antiquadas e julgamentos sobre como nós mulheres devemos nos relacionar, vestir, aparentar, sobre nossa idade e como devemos nos comportar. Quem se incomoda é porque não tem coragem de viver. E coragem a gente tem de sobra”, completou.