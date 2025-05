Sabrina Sato se manifesta sobre suposta indireta da ex-sogra para Nicolas Prattes

Sabrina Sato rompeu o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta polêmica entre a família de seu ex-marido, Duda Nagle, e seu atual, Nicolas Prattes.

Nos bastidores da área vip do show da Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 3, a apresentadora negou qualquer rixa entre Leda Nagle, sua ex-sogra, e o ator da Globo.

Tudo começou depois que a jornalista publicou uma foto de Duda com a filha do ex-casal, Zoe, e a legenda “pai de verdade”, dias depois de Prattes falar sobre a conexão que tem com a enteada.

“Imagina, longe disso! Longe disso, muito pelo contrário. A Zoe recebe tanto amor e acho que é isso que importa. É isso que uma mãe deseja, é isso que uma pessoa que ama a Zoe deseja”, comentou ao site LeoDias.

“Não tem indireta nenhuma, não. A Leda é ótima, está tudo certo”, completou a apresentadora do novo reality do Globoplay, “Minha Mãe com Seu Pai”.