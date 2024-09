Sabrina Sato se diz surpresa com pedido de casamento, mas comemora: ‘Muito realizada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 17:01 Para compartilhar:

A apresentadora Sabrina Sato está feliz da vida em seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Em entrevista à Quem durante o Rock in Rio nessa sexta-feira, 13, ela detalhou o pedido de casamento que recebeu do amado.

“Estou muito feliz, muito realizada, amando muito”, contou. “A gente amadurece, a gente aprende. Fiquei muito surpresa com o pedido”, completou Sabrina.

“Tudo está acontecendo de acordo com o nosso sentimento, com o nosso amor, com o nosso carinho. Estou muito feliz, é um sonho real, um sonho que é possível”, disse a apresentadora à Quem.