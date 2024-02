Sabrina Sato se declara ‘esgotada’ com rotina de pré-carnaval: ‘Não tenho meu tempo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/02/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Sabrina Sato está a todo vapor para o carnaval. Mais uma vez, a apresentadora é Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Tanta responsabilidade requer muita dedicação, e para mostrar um pouco da correria nessa época, ela ganhou um reality show especial, o “Carnaval da Sabrina”, exibido no GNT e no Multishow.

No último episódio, Sabrina confessou estar exausta com a sobrecarga. Além dos ensaios e provas de figurinos para o carnaval, a apresentadora está gravando o programa “The Masked Singer Brasil” e, ainda, precisa conciliar a agenda com cuidados com a filha Zoe, de cinco anos.

“Estou me sentindo bem esgotada esses dias, porque quando não estou gravando o Masked e outros trabalhos estou fazendo coisas do Carnaval ou cuidando da Zoe. Durmo com ela todas as noites, acordo e já vou trabalhar. Não tenho meu espaço, meu tempo. Não tenho isso”, desabafou.

“A gente romantiza, mas dá muito trabalho. O Carnaval mostra realmente a força do brasileiro, a resiliência. É algo que só tem aqui e é só nosso. Uma vez que você veja uma escola passar na sua frente, essa energia mexe muito”, refletiu Sabrina Sato.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias