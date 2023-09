Sabrina Sato revela que agendava relações sexuais com Duda Nagle: ‘Toda quinta, às 19h’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 9:52 Compartilhe

Separada de Duda Nagle desde março, Sabrina Sato revelou durante o “Sobre Nós Dois“, seu programa no Globoplay e GNT, que ela e o ator agendavam as relações sexuais, por falta de tempo no dia a dia. Solteira atualmente, a apresentadora confessou que ainda gosta de ter horário marcado.

“Gosto de planejar. Eu marcava hora quando era casada, achava importantíssimo. Era toda quinta, às 19h. Não deu certo não, por isso estou aqui agora (risos). Mas acho que funciona para quem tem pouco tempo, agenda lotada”, contou.

Em outro episódio do programa, Sabrina confessou que o fim do casamento não foi por falta de tentativas de fazer dar certo. “A gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer. A gente foi tentando se ajustar, se ajustar… Chegou uma hora que a gente falou: ‘A gente já não está mais junto’. Quando um casal se separa, já está separado”, relatou.

