Sabrina Sato retoma agenda de trabalho e celebra volta do ‘The Masked Singer’

Sabrina Sato, 43 anos, celebrou mais um momento especial de sua carreira ao retomar sua agenda de compromissos. Nesta quarta-feira, 13, ela fez sua primeira aparição pública após perder bebê que esperava.

A apresentadora está de volta ao entretenimento com o retorno do aguardado programa “The Masked Singer”, reality musical da Globo. Ela esteve na coletiva de imprensa no estúdio em que é gravado o programa, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (13).

Protagonizando um momento divertido, Sabrina resolveu brincar e carregou Tata Werneck no colo após ouvir um elogio da amiga e apresentadora de “Lady Night” (Multishow).

“Sabrina é uma unanimidade. Todo mundo ama”, declarou Tata durante a coletiva.

Para o próximo ano, Sato também estreia o reality show “Minha Mãe com seu Pai”, uma produção original do Globoplay que promete romance e diversão.

No começo do mês, a apresentadora perdeu o bebê que esperava com o noivo, o ator Nicolas Prattes, 27, quando estava na 11ª semana de gestação.