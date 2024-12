Sabrina Sato registra filha falando inglês: ‘Só entendi agora’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 15:45 Para compartilhar:

Sabrina Sato, 43 anos, compartilhou um momento fofura com a filha, a pequena Zoe, de seis aninhos. Ela gravou vídeo da menina falando em inglês e pedindo para a mãe entrevistá-la.

As duas estavam no carro quando a criança resolveu fazer de conta que estava em um programa de entrevista. O momento foi registrado em vídeo e publicado nos Stories do Instagram.

+Sabrina Sato retoma agenda de trabalho e celebra volta do ‘The Masked Singer’

+Sabrina Sato perde o bebê no segundo mês de gestação

“Is this good? Yes. Mãe, fala se o macarrão está bom, se a carne está boa, fale tudo, tá?”, pediu Zoe, enquanto as duas seguiam no veículo.

Sem entender muito bem a ideia da garota, Sabrina fez algumas perguntas.

“Estava bom o macarrão? E a churrascaria que tinha brinquedos?”, questionou a apresentadora.

A menina respondeu “Yes” (sim, em inglês) para as duas questões, e logo se queixou da mãe por não dar continuidade à “entrevista”.

“Vai, fala?!”, insistiu Zoe.

Ao fazer a publicação, Sabrina explicou que não havia entendido a intenção da brincadeira da filha.

“Sete e meia da manhã e ela quer que eu faça entrevista, hahaha. Eu, com minha lentidão, só entendi agora”, escreveu a apresentadora.