Sabrina Sato rebate críticas à verruga na testa: ‘Me torna única’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 5:54 Compartilhe

Sabrina Sato usou o Instagram nesta sexta-feira, 11, para responder internautas que questionam sua verruga na testa. Marca registrada da apresentadora, o sinal causou desconforto em alguns de seus seguidores, que não pouparam críticas.

“Por que você não tira a verruga? Eu tirei e não morri”, escreveu uma, em uma caixa de perguntas disponibilizada por Sabrina nos stories da rede social. “Eu amo a minha. A minha é um sinal de sorte. A Zoe fala que ela me acha em qualquer lugar”, brincou, referindo-se à filha de 4 anos.

No mesmo vídeo, ela ainda escreveu, indignada: “2023 e eu ainda preciso responder sobre minha verruga tão linda, centralizada e única.”

Na sequência, Sabrina compartilhou a observação de outra pessoa: “Mulher bonita, com ‘dimdim’ e essa verruga na testa.”

“20 anos que vocês me assistem, me acompanham, e ainda não se acostumaram com a minha verruguinha? Eu não vou tirar porque eu amo ela, ela não me incomoda, ela me torna única. São características físicas que só eu tenho. Eu não quero me parecer com ninguém”, declarou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias