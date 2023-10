Sabrina Sato mostra nova decoração do quarto da filha, Zoe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 23:45 Para compartilhar:

Para repaginar o quarto de Zoe, de 4 anos, Sabrina Sato escolheu uma temática inusitada: Meninas Astronautas, nova coleção assinada pela apresentadora em conjunto com a Grão de Gente.

“Colocamos um pouco de tudo que a Zoe gosta, todo colorido, com as cores que ela escolheu e que eu desenvolvi com a Grão de Gente. O tema do enxoval vai de encontro ao que quero mostrar para a minha filha e para todas as meninas: que nós, mulheres, podemos sonhar em ser o que quisermos. Isso é muito importante, elas saberem desse poder que elas têm”, conta Sabrina.

Essa é a segunda coleção que a apresentadora lança com a marca. A primeira ganhou o nome de Sabrina Sato Mom e foi criada para a decoração do quarto da filha ainda recém-nascida.

Zoe é fruto do relacionamento de Sabrina com Duda Nagle, com quem ela teve um relacionamento de sete anos — entre 2017 e março de 2023.

