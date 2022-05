Sabrina Sato mostra fotos nua com barrigão de quando estava grávida de Zoe

Em comemoração ao Dia das Mães, que acontece no domingo (8), a apresentadora Sabrina Sato resgatou uma série de fotos e vídeos de seu período grávida e pós-nascimento de sua filha Zoe.





Nesta quinta-feira (5), Sabrina publicou o conteúdo, inclusive imagens em que posa nua com barrigão, em seus stories, no Instagram. Zoe, de 3 anos, é filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

A apresentadora também mostrou vídeos em que dá de mamar para a ainda bebê Zoe e ao lado de Duda, que brinca com a filha enquanto a alimenta.