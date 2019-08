Sabrina Sato ignora frio e posa de topless na neve no Chile

Sabrina Sato está passando por uns dias no Chile a trabalho, e parece ter ignorado o frio no país sul-americano. A apresentadora posou de topless, só de calcinha, mesmo com a região cheia de neve. Ela registrou o momento no Instagram.

“Snow sextou”, escreveu Sabrina na legenda da publicação. Nos comentários, a apresentadora recebeu uma série de elogios dos fãs, como “Maravilhosa”, “Deusa”, “Perfeita”, entre outros.

Confira a foto postada por Sabrina abaixo: