Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre o bebê que perdeu

Sabrina Sato, 44 anos, abriu o coração e falou, pela primeira vez, sobre a perda do bebê que estava esperando. No final do ano passado, a apresentadora, que esperava desfilar no Carnaval 2025 com o barrigão de grávida, sofreu um aborto espontâneo.

Sem conseguir esconder a emoção, Sato fez um desabafo, no reality “Carnaval da Sabrina”, que vai ar ao nesta quinta, 20, e que teve um trecho divulgado pelo portal HugoGloss.

“Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro”, declarou ela, citando o processo de recuperação durante o período de preparação para o carnaval.

Em seu depoimento, a apresentadora demonstra a tensão entre o sofrimento pessoal e a agenda profissional que ela tinha a cumprir.

Rainha de Bateria da Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo, a famosa precisou faltar a alguns ensaios e compromissos importantes naquela ocasião.

“Então, eu não pude ir no mini desfile da Vila Isabel, então eu tive vários compromissos, vários ensaios que eu não consegui ir”, lamentou Sabrina, se referindo à recuperação e ao momento de luta que impactaram sua rotina carnavalesca.

As fantasias para entrar na avenida também precisaram de ajustes. Inicialmente, elas foram projetadas para uma mulher grávida, mas os planos tiveram de sofrer alteração.

“Aconteceu que minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, então eu tive que fazer essas mudanças também”, contou ela.

Sabrina perdeu o bebê em novembro do ano passado, quando ela estava com 11 semanas de gestação, fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. 27, os dois estão juntos desde o final de 2023, assumiram o romance publicamente no carnaval de 2024 e se casaram no dia 10 de janeiro deste ano.

Apesar de ter atravessado um momento delicado em sua vida pessoal, a apresentadora mantém a expectativa de que sua participação nas escolas de samba será possível.

“Então, o meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo”, desabafou ela.