A apresentadora Sabrina Sato ganhou mais um programa na TV Globo. Dessa vez, a famosa estreia no Fantástico, com o quadro “Essa Eu Quero Ver”, com os quatro primeiros episódios sendo exibidos em outubro e a partir deste domingo, 1. A atração tem como objetivo mostrar ao público lugares curiosos e excêntricos que se tornaram populares nas redes sociais. O primeiro destino dela será a Itália.

“Passamos 10 dias conhecendo lugares que viralizaram na internet. Em Roma, que é linda por si só, eu fiz meus pedidos na Fontana di Trevi. Conheci uma cidade que vende casas por 1 euro e uma vila que fica em um penhasco que está em risco pelos processos erosivos. Tudo isso regado a muito vinho, massas e boas risadas”, contou.

“Tudo é muito encantador lá. Saímos do Brasil com alguns destinos definidos e fomos descobrindo outros já na Itália. Gravamos e viajamos muito. Passamos por lugares como Viterbo, Bolzano, Abruzzo, entre outros locais bem curiosos”, completou.

Sabrina Sato está atualmente apresentando a atração Sobre Nós Dois, no GNT e disponível também no Globoplay, ao lado de Marcelo Adnet. Ela também soma participação em outros projetos da casa: Saia Justa, Desapegue se for Capaz e The Masked Singer Brasil.

