Sabrina Sato envia carta com parabéns a Lexa pela gravidez: ‘Ainda mais luz’

Lexa, 29 anos, recebeu uma mensagem carinhosa de Sabrina Sato, 43, parabenizando a funkeira pela gravidez. Em carta, a apresentadora desejou felicidades à família que está à espera de mais um membro.

A cantora compartilhou, nesta terça-feira, 12, o gesto carinhoso que recebeu da amiga através dos Stories do Instagram.

“Lexa, que essa nova fase seja repleta de amor e alegria. Que a chegada desse bebê traga ainda mais luz e felicidade para você. Parabéns, papais!! Com muito carinho, Sabrina Sato”, diz a apresentadora na carta.

A funkeira retribuiu o carinho com uma declaração à amiga.

“Minha amiga amada, obrigada por ser tão gentil e tão luz. Todo mundo adora você”, escreveu a futura mamãe.

À espera da primeira filha, Lexa anunciou a gravidez na semana passada, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna, que já é pai de.Cecília, de 9 anos, de um relacionamento anterior.

O casal está junto desde o final do ano passado e noivou em fevereiro último, quando o artista pediu a mão da cantora em casamento durante uma viagem à Noruega.

Após o anúncio da gestação, Lexa confirmou que vai entrar no sambódromo no Carnaval 2025 como rainha de bateria da escola de samba carioca Unidos da Tijuca.

Sabrina Sato também estava se preparando para realizar o sonho de entrar na avenida no carnaval com barrigão de grávida. No dia 16 de outubro, ela anunciou estar à espera do segundo filho, o primeiro com o noivo Nicolas Prattes, e confirmou presença no Carnaval 2025 do Rio, defendendo a Vila Isabel e em São Paulo, pela Gaviões da Fiel.

Na semana passada, a apresentadora sofreu um aborto espontâneo quando estava na 11ª semana de gestação.