Sabrina Sato entrega ex-parceiros que não gostavam de tomar banho: ‘Mais selvagens’

Sabrina Sato é uma mulher assumidamente vaidosa, mas, para ela, tomar banho vai além desse quesito, é sinônimo de higiene. No entanto, alguns parceiros que a apresentadora teve pensavam diferente. No programa “Sobre Nós Dois” desta quinta-feira, 14, ela entregou que já se envolveu com homens que não curtiam uma ducha.

“Eu já tive vários parceiros, sem querer entregar eles, que adoram ficar sem tomar banho, que acham que tem que ser mais selvagem, mais da natureza. E eu já adoro um banho. Eu fico como a fresca!”, revelou Sabrina Sato.

Sem revelar os nomes desses parceiros, a apresentadora pontuou gostar de estar sempre “cheirosinha e perfumada”. No entanto, também adora sentir o cheiro real das pessoas.

“Eu gosto de cheiro de gente. Eu amo perfume e gosto de tomar banho, mas não sou aquela que gosta de tudo super perfumado. Eu adoro um suor natural. Adoro ir pro samba e sentir o cheiro de pessoas!”, concluiu.

