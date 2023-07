Sabrina Sato eleva a temperatura em clique de topless e fio-dental em temporada na Europa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 21:31 Compartilhe

Sabrina Sato, de 42 anos, elevou a temperatura na web ao compartilhar um clique para lá de ousado, nesta sexta-feira (21), em sua conta no Instagram.

Curtindo uma temporada na Europa, a apresentadora do Desapegue Se For Capaz (GNT), surgiu nos Stories bem à vontade no hotel onde está hospedada, em Roma, na Itália.

Diante do espelho, ela posou para uma selfie no banheiro apenas com um fio-dental e fazendo topless.

A famosa está curtindo o verão europeu depois de fugir da frente fria em São Paulo, onde mora.

Recentemente, Sabrina falou sobre o calor na região.

“Vocês não fazem ideia do calor, não. Tá 41°C em Roma, gente”, contou ela.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias