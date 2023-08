Sabrina Sato é traída pelo biquíni e tem mamilo exposto na praia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 14:38 Compartilhe

Sabrina Sato aproveitou o sol deste sábado, 19, para curtir uma praia com sua mãe, Kika Sato, e a filha, Zoe, de 4 anos. Na ocasião, a apresentadora acabou traída pelo biquíni; o momento foi registrado em vídeo.

Na beira do mar, enquanto Sabrina segurava Zoe no colo, a parte de cima de seu biquíni cortininha saiu do lugar, deixando um mamilo exposto. O momento foi publicado no story do Instagram de Kika.

A situação, entretanto, foi rápida. Apesar da apresentadora não ter percebido, ajustou a peça assim que foi alertada. Após o episódio, continuou em seu dia de descanso entre família.

