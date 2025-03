Sabrina Sato é confirmada como palestrante em Harvard no próximo mês

Nos dias 12 e 13 de abril, a cidade de Boston, nos Estados Unidos, será palco da Brazil Conference at Harvard & MIT 2025, um dos mais relevantes encontros promovidos pela comunidade brasileira no exterior. E neste ano, a apresentadora e empresária Sabrina Sato está entre os nomes confirmados para subir ao palco da prestigiada conferência.

+Sabrina Sato e Nicolas Prattes compartilham registros de novo destino da lua de mel

+Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre o bebê que perdeu

Convidada para palestrar em Harvard, Sato levará ao evento sua trajetória de mais de 20 anos no entretenimento, abordando os caminhos que percorreu para se manter relevante em diferentes fases da carreira, sua habilidade em se reinventar e o papel que exerce hoje como uma das personalidades mais influentes da televisão e da cultura pop brasileira.

Reconhecida por sua autenticidade, versatilidade e visão empreendedora, Sabrina vai compartilhar suas experiências pessoais e profissionais com um público composto por acadêmicos, estudantes, empresários, líderes de opinião e representantes de diversos setores da sociedade brasileira.

A Brazil Conference é organizada anualmente por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, com o objetivo de promover debates que estimulem o desenvolvimento econômico e social do Brasil, além de conectar vozes influentes que contribuam para a construção de um futuro mais promissor. O evento reúne personalidades de destaque da política, jornalismo, esporte, cultura e entretenimento, em uma agenda que contempla temas fundamentais para o país.