Sabrina Sato detalha malabarismo para conseguir se encontrar com Nicolas Prattes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 11:07 Para compartilhar:

Sabrina Sato, de 43 anos, namora publicamente Nicolas Prattes, 23, há cerca de três meses. Porém o romance entre os dois começou há seis meses. Por conta da agenda, a apresentadora revelou que precisou fazer alguns malabarismos para conseguir se encontrar com o amado.

+ Sabrina Sato sobre críticas por namoro com Nicolas Prattes: ‘Sou um ser muito livre’

Em entrevista à revista “Quem”, Sabrina Sato contou que precisa combinar dias e horários para conseguir estar com o namorado pessoalmente. Na última semana, ela aproveitou uma brecha na agenda para poder encontrá-lo.

“Levei minha filha para a escola, voei até o Rio de Janeiro, dei um beijo no Nicolas no hotel e fui para o compromisso que tinha com a Vila Isabel. Na manhã seguinte, voei para São Paulo e fiquei com a Zoe, e está tudo certo”, afirmou.

Os malabarismos acontecem desde o início do romance entre os dois, quando a apresentadora tinha a agenda completamente tomada por diversos compromissos. “Fazemos um malabarismo tão doido, mas quando os dois querem, dá certo. Nessa época, nos encontrávamos algumas horas por semana. Ele pegava o último voo do dia do Rio para São Paulo, ficávamos juntos à noite e, de manhã, ele ia embora”, recordou.

A rotina do casal sempre foi intensa. “Para dar certo, tem que bater a agenda mesmo. Só pela rede social, não dá. Amor platônico é bom, mas o tete a tete é melhor ainda. Tem que realizar”, disse Sabrina.

Os melhores momentos entre os dois aconteceram após o Carnaval, quando ambos conseguiram tirar alguns dias para viajar. “Às vezes, conseguimos viajar e ficar mais alguns dias sozinhos nas férias, e elas foram ótimas, mas nos acostumamos com essa rotina”, finalizou a apresentadora.