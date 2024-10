Sabrina Sato confirma desfile no Carnaval do Rio e de SP após anúncio da gravidez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 16:28 Para compartilhar:

A apresentadora Sabrina Sato, 43 anos, confirmou que vai manter o posto de Rainha de Bateria e desfilar no Carnaval 2025 após o anúncio de sua segunda gravidez, nesta quarta-feira, 16. Ela e o noivo, o ator Nicolas Prattes, 27, estão à espera do primeiro filho do casal.

A assessoria de comunicação da famosa confirmou ao site IstoÉ Gente que Sato irá representar a Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e a Gaviões da Fiel, em São Paulo, e realizar o sonho de desfilar grávida em 2025.

“Segue normalmente com todas as atividades, segue rainha das duas escolas”, informou a assessoria da artista.

Sato está no segundo mês de gravidez. Segundo sua equipe, o anúncio somente aconteceu agora por recomendação médica de que o casal deveria aguardar evolução da gestação com cuidado.

A apresentadora já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, 41.

O calendário do próximo Carnaval vai do dia 28 de fevereiro e 5 de março.

Sabrina e Nicolas assumiram publicamente o romance no final do Carnaval deste ano após semanas de especulações.

Em agosto, os dois ficaram noivos durante uma viagem a Paris.

