Sabrina Sato compartilha imagens inéditas do seu casamento com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato, 43 anos, compartilhou com seus fãs no Instagram, nesta segunda-feira, 13, um vídeo com imagens inéditas de seu casamento com o ator Nicolas Prattes, 27, que aconteceu na última sexta-feira, 10, em uma cerimônia intimista para poucos convidados, no interior de São Paulo.

Nas imagens, uma série de vídeos e fotos publicados nos Stories, os fãs podem ver a entrada do noivo e a emoção dela ao ver a noiva entrando, além do beijo do casal após o “sim”. Os registros também mostram alguns registros da festa, como o show de Mart’nália, momento em que Sabrina usou um outro look e pode curtir o momento com os amigos, cerca de 100 convidados no total.

+Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam em cerimônia discreta no interior de SP

+Após se casar, Sabrina Sato recebe videochamada de Preta Gil, internada no hospital

O local escolhido para celebrar o casamento foi a Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz. Cercado pela natureza, a fazenda fica a mais de 100 km da capital paulista e teria sido escolhida pelo casal para manter a celebração longe dos holofotes.

Estiveram presentes no casamento Ana Maria Braga, Junior Lima e Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro e Fernanda Motta.

Os noivos receberam as bênçãos dos pais da apresentadora, Kika Sato e Omar Rahal, e dos pais do ator, Giselle Prattes e Felipe Pires.