Sabrina Sato compartilha cliques da lua de mel com Nicolas Prattes na Ilha Desroches

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes compartilharam no Instagram novas imagens da lua de mel. O casal está curtindo um passeio na Ilha Desroches, que faz parte do arquipélago Seychelles, localizado no Oceano Índico a nordeste de Madagáscar.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, os dois aparecem aproveitando o mar de águas cristalinas e passeando de bicicleta. Eles estão hospedados no Four Seasons Resort Seychelles, hotel 5 estrelas com estadias privativas cujas diárias podem chegar a R$ 11 mil.

Recentemente, Sabrina falou pela primeira vez sobre a perda do bebê que esperava com o marido, durante a 11ª semana de gestação, em novembro do ano passado.

Em declaração feita durante o reality Carnaval da Sabrina, a rainha de bateria explicou que não conseguiu comparecer a alguns ensaios da Unidos de Vila Isabel, escola do Rio de Janeiro, por estar sob cuidados médicos: “Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o carnaval quase perto do Natal, em dezembro”, mencionou.

Juntos desde o início de 2024, Sabrina e Nicolas se casaram no dia 10 de janeiro deste ano, em cerimônia realizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Devido aos compromissos profissionais de Sabrina durante o carnaval, a tradicional lua de mel só começou no último dia 20 de março. O roteiro montado pelos dois incluiu um safári na África do Sul e o passeio na ilha.