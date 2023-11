Sabrina Sato comenta amizade com Duda Nagle e outros ex: ‘Tenho um carinho grande’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2023 - 11:54 Para compartilhar:

Amizade com ex existe, sim, pelo menos para Sabrina Sato. Atualmente, a apresentadora está à frente do “Let Love“, novo reality de relacionamento do Globoplay e do Multishow, ao lado de João Vicente de Castro, com quem entre 2013 e 2015. No entanto, a boa relação entre eles vai além do trabalho, e não é só com o ator que ela mantém essa proximidade.

Em participação no podcast PodPah desta quinta-feira, 23, Sabrina citou que estava com Duda Nagle, seu ex-marido, pai de sua filha, Zoe, de quem separou em março, após sete anos junto. “Sou amiga de todos os meus ex, estava com o Duda antes de vir pra cá. Não de todos, porque muitos a gente não sabe onde está [risos]. Mas tenho um carinho grande pela maioria, porque a pessoa participou da minha vida e me ensinou muita coisa”, declarou.

Sobre a parceria com João Vicente, a apresentadora descartou que a convivência tenha resultado em “recaídas”. “Acho que se é mais novo rola, mas nunca rolou comigo. Muita gente fala na internet sobre o João, mas nós somos só amigos mesmo”, garantiu.

