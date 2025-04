Sabrina Sato comanda reality show ‘Minha mãe com seu pai’, a partir desta quarta, 30

A apresentadora Sabrina Sato comanda o reality show “Minha Mãe Com Seu Pai”, que estreia nesta quarta-feira, 30, e reúne 12 pessoas acima de 40 anos, inscritos pelos filhos para participarem de uma jornada de paqueras e conquistas.

Os participantes, que nunca tinham se visto antes, vão dividir a mesma casa, localizada no bairro de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O que eles não sabem é que os filhos também vão participar do reality. Os jovens vão ocupar um outro imóvel de onde poderão assistir, em tempo real, tudo o que se passa na casa onde os pais estão confinados, e de lá têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica.

“Engraçado é que esse reality mexeu muito comigo. Quando eu conversei com todo mundo sobre o reality, tinha tudo a ver comigo. Eu estava passando por essa experiência, estava vivendo algo parecido: eu tenho mais de 40 anos e eu estava passando por esse momento de ter essa coragem e lembrar que a gente tem que ser feliz agora, que eu mereço ser feliz, que eu pago minhas contas, e eu tenho que viver esse momento. Pensei: ‘nossa tem tudo a ver comigo’”, disse ela durante coletiva de imprensa para apresentação do reality, realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira, 29.

“Eu achei o máximo de divertido é a ‘vergonha alheia’ que os filhos sentem quando veem o pai beijar na boca, misturado com o sentimento de torcida também, porque são vários sentimentos que os pais sentem e os filhos também”, diverte-se Sabrina, destacando, em seguida, a importância de incentivar pessoas 40+ a darem uma segunda chance ao amor.

A nova atração é uma produção Original Globoplay e será apresentada em 10 episódios, com exibição em três etapas. As duas primeiras, nos dias 30 de abril e 07 de maio, tendo quatro episódios cada. Já a dupla final vai ao ar no dia 14 de maio.

O reality “Minha Mãe Com Seu Pai” tem formato original da ITV Studios, empresa inglesa, terceira maior distribuidora de conteúdo do mundo, e já foi produzido em vários países.