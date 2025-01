Sabrina Sato brilha como rainha de bateria em ensaio da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato mal saiu da lua de mel e já caiu no samba. Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel desde 2018, ela brilhou na quadra da escola paulistana na noite da última sexta-feira, 17, com look de argolas inspirado nas cores da escola.

A apresentadora, que faz parte da agremiação desde 2004, brilhou em mais um ensaio para fazer bonito na avenida.

Sabrina compareceu ao evento, na quadra do Bom Retiro, na capital paulista, no mesmo dia em que retornou da lua de mel. Ela e o ator Nicolas Prattes curtiram descanso em Trancoso, no litoral da Bahia, na companhia de Zoe, de seis anos, filha da apresentadora com Duda Nagle.

Os famosos se casaram no último dia 10, em uma cerimônia intimista para amigos próximos e familiares, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A apresentadora também é Bateria de Bateria da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel.