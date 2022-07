Sabrina Sabo indicou ex-namorado para Juliette: ‘Pegue o João Vicente Castro’

Campeã do BBB 21, a cantora Juliette Freire foi a convidada especial do “Papo de Segunda”, dessa segunda-feira (11), e revelou durante debate sobre os “shippers da internet” (quando fãs torcem por casais) que a apresentadora Sabrina Sato, do “Saia Justa”, incentivava um romance entre ela e João Vicente.

“João, por exemplo, as ex dele me ‘shipparam’ com ele. A Sabrina [Sato] disse ‘pegue o João’. Sabrina disse: ‘fique com João’. Não sei quem disse: ‘mande mensagem para o João’ assim que eu sai do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: ‘ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar’ e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo”, contou.