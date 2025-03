Sabrina Parlatore celebra 9 anos de fim de tratamento contra câncer

A apresentadora Sabrina Parlatore, 50, usou as redes sociais neste sábado, 15, para celebrar os 9 anos do fim de seu tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada com um tumor na mama em 2016 e passou por radioterapia e quimioterapia.

“15/03/2016. Há 9 anos. A última das 33 sessões de radioterapia, depois de 16 aplicações de quimioterapia e uma cirurgia para tirar um tumor de mama triplo-negativo. Alive and kicking”, escreveu Sabrina, na legenda de seu post. Nas fotos compartilhadas no Instagram, a apresentadora aparece no hospital, à época dos tratamentos.

Em 2023, Sabrina já havia falado sobre sequelas do tratamento em entrevista ao canal “Minha Vida”: “Não foi fácil. É muita coisa para assimilar. E tem as consequências disso. A infertilidade é uma delas. Mas superei. Estou lidando com muitas sequelas do tratamento até hoje, mas deu tudo certo”, disse ela, que tinha planos para engravidar antes do diagnóstico.