Sabrina Parlatore abre seu coração e conhece a ciência da felicidade com Lucia Barros

No podcast desta segunda-feira, dia 5, do Dimensões, a conversa divaga pelo mundo da mente, em como a busca pela felicidade está baseada no autocontrole. Nesse episódio a apresentadora e cantora Sabrina Parlatore, reconhecida como uma das mais marcantes e influentes VJ’s da MTV dos anos 90, compartilha a sua busca pela felicidade, junto da jornalista e estudiosa de ioga e mindfulness, Lúcia Barros.

Em 2015 Sabrina foi surpreendida com o diagnóstico de câncer de mama. Hoje curada se tornou ativista no assunto fazendo diversas palestras e passando as vivências de como lidou com esse choque: “Eu tive um câncer de mama, peguei o tumor no início, sabia que tudo ia dar certo. A fé foi uma palavra que me deu muita força”. Hoje curada, Parlatore se reinventou na música como cantora, participando inclusive do programa ‘Popstar’ da Globo, em 2018.

No podcast Dimensões, Sabrina abre seu coração sobre esse momento que passou e como o superou. Lúcia Barros reforça ainda mais sobre como a felicidade é uma construção diária e como a fé é elemento importante nesse caminho a ser percorrido: “Fé é uma decisão inteligente”, comenta a estudiosa.

As convidadas trazem uma reflexão importante sobre esse lado mais humano de ser, a importância de deixar o automático de lado e viver o presente. Relatam seus sonhos, inseguranças, certezas e incertezas sobre a vida.

Muita emoção e motivação é o que você vai encontrar nesse episódio!

