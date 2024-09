Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Chappell Roan: o que está na playlist de Beyoncé?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 17:00 Para compartilhar:

Capa da “GQ” de outubro, a diva pop Beyoncé demonstra ter gosto musical eclético. Em entrevista rara à revista, a estrela de “Cowboy Carter” revelou quais artistas tem escutado ultimamente.

Apesar de passar a maior parte de seu tempo ouvindo clássicos como Stevie Wonder, Marvin Gaye e músicas de artistas do selo Stax, a criadora de Sasha Fierce diz “amar e respeitar” muitos compositores atuais. Veja um pouco do que ela tem ouvido:

O que está na playlist de Beyoncé?

Sabrina Carpenter

Miley Cyrus

Chappel Roan

Raye

Chloe x Halle

Reneé Rapp

Doechii

GloRilla

That Mexican OT

Thee Sacred Souls

Victoria Monét

Sasha Keable

*Com informações de Estadão Conteúdo