Sabrina Boing Boing relata desafio após colocar 6 litros de silicone: ‘Difícil até bater palmas’

Sabrina Boing Boing, de 40 anos, entrou para a lista das mulheres com as maiores próteses de silicone do mundo. Recentemente, a influenciadora digital anunciou ter colocado 6 litros de silicone nos seios (3 litros em cada mama). Contudo, o tamanho exagerado está sendo motivo de dificuldade até em tarefas mais simples.

“Estão gigantes! Sinceramente, após colocar os seis litros de silicone, fica difícil até mesmo bater palmas”, revelou ela, que produz conteúdo adulto em plataformas de assinatura.

Sabrina já passou por uma série de cirurgias plásticas. A primeira intervenção foi aos 19 anos, quando se inspirou em Pamela Anderson e ficou conhecida como a versão brasileira da atriz.

“Desde que coloquei as próteses de dois litros (expansoras), o objetivo já era chegar às de três litros. No entanto, desviei do foco quando me tornei evangélica e cheguei a considerar a redução dos seios, mas depois que saí da igreja, o tamanho e o formato me incomodam muito”, esclareceu Sabrina.

