Sabitzer deixa o Bayern de Munique e assina por quatro temporadas com o Borussia Dortmund

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 18:03 Compartilhe

O volante Marcel Zabitzer está de casa nova na Alemanha. O jogador estava sem espaço no hendecacampeão Bayern de Munique após passagem por empréstimo no Manchester United e aceitou proposta do Borussia Dortmund, onde assinou contrato até 30 de junho de 2027 e recebeu a camisa 20.

O jogador austríaco de 29 anos apagou todas as fotos que tinha por sua passagem pelo Bayern de Munique, mas deixou do RB Leipzig e do Manchester United. Foi uma maneira encontrada para “ganhar” rapidamente a torcida do Borussia Dortmund.

O novo clube celebrou a contratação e já deu a nova camisa ao reforço. Sabitzer fez poses, cara de durão, e fez questão de exigir o novo manto. O meio-campista só não imaginava que, mesmo tentando apagar o Bayern de sua história, receberia um “obrigado” do clube bávaro.

“Marcel Sabitzer trocou o Bayern de Munique pelo Borussia Dortmund. O meio-campista austríaco de 29 anos veio de Leipzig para Munique no verão de 2021. Na última segunda metade da temporada, ele jogou pelo Manchester United por empréstimo”, informou o Bayern, antes de seu CEO elogiar o jogador.

“Marcel Sabitzer é um jogador com coração e paixão que sempre deu tudo pelo FC Bayern. Gostaríamos de agradecê-lo pelo sucesso conjunto e desejar-lhe tudo de bom para o seu futuro”, disse Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias