Sabina Simonato é pega em duas saias justas em entrada ao vivo na Globo

Sabina Sato passou por duas situações inesperadas durante entrada ao vivo da estação de metrô Praça da Sé, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 28.

A apresentadora do “Bom Dia São Paulo”, da Globo, precisou de jogo de cintura para se desvencilhar das duas abordagens de entrevistadas sinceronas.

A jornalista foi surpreendida por uma mulher admitindo que só assistia à emissora quando Fausto Silva, o Faustão, estava no ar à frente do “Domingão”, e outra que elogiou Alessandro Jodar, repórter de esportes do matinal.

Sabina começou a falar sobre a experiência de estar em meio ao público e começou a questionar os passageiros sobre a relação deles com a Globo.

“Estou com uma nordestina aqui no Bom Dia São Paulo!”, disse. “A Globo faz parte dessa sua vida, sua jornada?”, questionou, após saber que a mulher migrou de Pernambuco para a capital paulista há 30 anos.

“Faz! Amo a Globo, gosto muito”, declarou a pernambucana Geane. “Assiste o quê?”, perguntou a jornalista. “Eu gostava do Faustão, agora não assisto mais nada”, disparou ela, pegando Sabina de surpresa.

“Não assiste mais nada na TV? Ô, menina! Volta a assistir, assiste ao Bom Dia São Paulo, que a gente conta com a sua companhia!”, pediu.

Em outro momento, uma cidadã queria se declarar para Alessandro Jodar. “Eu gosto muito [do Bom Dia São Paulo]! Eu também sou muito fã, chamo ele de ‘delicinha’, do Jodar!”, soltou ela, na lata. Sabina fez uma cara de espanto e começou a rir. “Ih, Jodar ‘delicinha’! Ele já passou as notícias da rodada do Brasileirão, mas amanhã está de volta”, disse.

“Eu acho que ele é corintiano, mas ele tem que ser santista!”, brincou a fã. Jodar apareceu totalmente sem graça na sequência, e Tiago Scheuer zombou do colega. “Jodar, que delicinha! Fala sério, você gostou, né?”, perguntou.

“Um beijo para ela, a gente nem perguntou o nome. Não sei quem ela é! Estou me sentindo o príncipe do sapatinho de cristal da Cinderela, não sei quem é a nossa Cinderela do Metrô. Manda um beijo para ela aí, Sabina, agradecendo todo esse carinho aí. Um beijo do delicinha!”, finalizou Alessandro.