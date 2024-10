Sabina Simonato e Marcelo Pereira apresentarão novo telejornal nas manhãs de sábado da Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 10:57 Para compartilhar:

Novidades! A partir de fevereiro de 2025, a TV Globo vai promover uma reformulação em sua programação das manhãs de sábado. Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a principal novidade será a estreia do “Bom Dia Sábado”, um novo telejornal que será apresentado pelos jornalistas Sabina Simonato e Marcelo Pereira.

A atração será transmitida para todo o Brasil, com foco em prestação de serviços e notícias locais, trazendo um clima descontraído, como se os apresentadores estivessem conversando com o público em casa.

Além do novo telejornal, a programação de sábado da emissora carioca incluirá a mudança do “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, que deixará de ser exibido aos domingos e passará para os sábados, logo após o “Bom Dia Sábado”. Antes dessas atrações, haverá uma reprise do “Globo Rural”, enquanto as edições inéditas seguirão aos domingos.

Com essas alterações, o tempo de duração do “É de Casa” será reduzido, retornando ao seu horário pré-pandemia. O programa, que desde a crise sanitária era exibido por cinco horas, deve voltar a ter aproximadamente três horas de duração, como era originalmente em 2015.

Ainda de acordo com Mônica Bergamo, essas mudanças representam um novo passo na grade da Globo, trazendo um telejornal nas manhãs de sábado, um projeto que a emissora vinha considerando há anos.