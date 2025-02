Sabina Simonato assumirá lugar de Bocardi de forma definitiva no ‘Bom Dia São Paulo’

A jornalista Sabina Simonato vai assumir definitivamente o comando do “Bom Dia São Paulo”, matinal local da Globo. Inicialmente, a âncora foi anunciada como interina para ocupar o lugar de Rodrigo Bocardi, demitido da emissora no dia 30 de janeiro último, por “descumprimento de normas éticas”, após 25 anos de casa, sendo 11 no comando da atração.

Simonato comandará o matinal ao lado de Tiago Scheuer, que apresentará as notícias de mobilidade e previsão do tempo, posto antes ocupado por ela. Sabina segue com o posto de comandante do “Bom Dia Sábado”, atração que teve estreia um dia após ela substituir Bocardi.

A âncora teve sua promoção oficializada pela direção da TV Globo nesta quinta, 13. Ela trabalha na emissora desde 2010, passou por afiliadas no interior de São Paulo, depois trabalhou como repórter dos telejornais locais da capital paulista e se tornou apresentadora.

“Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No ‘Radar’ já fazia isso e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz e honrada pela oportunidade. O BDSP é um jornal que reflete cada um dos paulistanos”, declarou a jornalista no comunicado enviado pela Globo.

Scheuer também comemorou a nova oportunidade no programa que já conta com a sua participação há algum tempo, como um dos coapresentadores.

“Eu não poderia estar mais feliz com essa nova e gigante responsabilidade. Vai ser um prazer continuar dando bom dia para São Paulo todas as manhãs, sempre de olho no que está acontecendo em todo o estado, noticiando as histórias, os problemas, as soluções e tentando facilitar a vida de quem acorda cedo conosco. O desafio é grande, mas são os grandes desafios que sempre moveram o BDSP. Vamos juntos!”, disse o jornalista.

Tiago Scheuer começou na Globo em 2011, contratado para integrar a equipe da GloboNews. Ele foi promovido para a sede da emissora em São Paulo, e passou a trabalhar como repórter até entrar para o time de apresentadores da previsão do tempo.