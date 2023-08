‘Sabia o que tinha que fazer’, diz Soteldo, destaque do Santos na virada sobre o Grêmio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 18:49 Compartilhe

O meia-atacante Soteldo entrou só no segundo tempo, mas foi o destaque na vitória do Santos contra o Grêmio, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador venezuelano esteve fora da equipe por indisciplina quando o time foi comandado por Paulo Turra. Com a chegada do treinador Diego Aguirre, ele voltou a treinar com os companheiros.

Na virada sobre o Grêmio, Soteldo entrou aos 15 minutos da etapa final no lugar de Lucas Lima e deu outra movimentação. Não à toa participou ativamente dos gols paulistas.

“Acho que foi a energia que a torcida nos deu, chegamos aqui no estádio e foi incrível”, disse, logo após a partida, em entrevista ao canal Première.

“Não poderíamos perder esse jogo nem empatar, a torcida nos inspirou e graças a Deus aconteceu o que falamos. Venho trabalhando depois que fiquei afastado, queria voltar porque via o time perdendo e sabia que o que tinha que fazer. Foi a graça de Deus que me fez jogar assim, o joelho está bem. Deu uma travada, mas está bem”, disse o atleta venezuelano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias