Sabesp: troca de auditor e processo de privatização atrasaram arquivamento do formulário 20-F

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou nesta quarta-feira, 1º, que protocolou um Formulário 12b-25 perante à Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos, informando que será necessário prazo adicional para arquivamento do seu Formulário 20-F referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que após um processo de licitação pública, houve a mudança de auditor independente da companhia no último trimestre de 2023. Adicionalmente, conforme amplamente divulgado e informado aos acionistas e ao mercado nos últimos meses, o Estado de São Paulo está em processo de implementação de medidas para sua proposta de privatização.

“O referido processo em andamento, aliado à mudança de auditor, exigiu que a companhia realizasse procedimentos adicionais, os quais culminaram no adiamento no arquivamento do Formulário 20-F 2023”, afirma.

Segundo a empresa, a previsão é de que o arquivamento do documento seja feito até o dia 15 de maio de 2024.

O formulário 20-F é um documento que as companhias estrangeiras com títulos negociados nas bolsas americanas têm de fornecer às autoridades reguladoras dos Estados Unidos.