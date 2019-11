Sabesp tem no 3º trimestre lucro líquido de R$ 1,209 bi, alta de 113,9%

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou lucro líquido de R$ 1,209 bilhão no terceiro trimestre, um crescimento de 113,9% em relação aos R$ 565,2 milhões apurados em igual período de 2018.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Sabesp alcançou R$ 3,009 bilhões entre julho e setembro, subindo 109,8% na comparação anual.

A margem Ebitda ajustada atingiu 55,6% no período, ante 37,6% observados um ano antes. No mesmo período, o Ebit ajustado avançou 133,1%, para R$ 2,545 bilhões.

Em relatório que acompanha o balanço, a companhia atribuiu o desempenho do trimestre a uma série de fatores, com destaque para o início de operações em Santo André, em agosto, e em Guarulhos.

Em relação a Santo André, a Sabesp diz que o acordo firmado com o município teve um impacto inicial positivo de R$ 1,275 bilhão na receita operacional do trimestre e provocou redução de R$ 41,7 milhões nas despesas. Já em relação a Guarulhos, no trimestre, houve reconhecimento de R$ 115,6 milhões na receita operacional e de R$ 37,4 milhões nos custos e despesas (desconsiderando a receita e os custos de construção).

A receita operacional líquida da empresa ficou em R$ 5,411 bilhões entre junho e setembro, alta de 42% na comparação anual.

Por fim, a Sabesp teve uma despesa financeira líquida de R$ 719,9 milhões no trimestre, 173,9% superior à apurada em igual período de 2018. A alta foi puxada pelas variações monetárias e cambiais, que subiram de R$ 167,7 milhões para R$ 534,3 milhões na comparação ano contra ano, principalmente por causa da valorização do dólar e do iene no período.