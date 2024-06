Sabesp: Se quem é contra a privatização se aprofundasse no tema, mudaria de ideia, diz Tarcísio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/06/2024 - 19:19 Para compartilhar:

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender na noite desta quinta-feira, 6, a uma plateia de empresários, a privatização da Sabesp. Em evento promovido pela Galapagos Capital, o governador afirmou que quem é contra a privatização não se aprofundou no tema, e, se o fizesse, “mudaria de ideia”.

Com críticas aos “apóstolos do atraso” que se colocam contra o processo, o governador afirmou que temas como a universalização do saneamento e a limpeza dos rios do Estado vão ser beneficiados pelo processo. O dirigente estadual também voltou a dizer que a privatização vai manter a tarifa “sempre numa curva inferior” ao que seria se a ela permanecesse no modelo atual.