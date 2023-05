Sabesp registra lucro líquido de R$ 747,2 mi no 1º trimestre, queda de 23,4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2023 - 21:43 Compartilhe

A Sabesp reportou lucro líquido de R$ 747,2 milhões no primeiro trimestre de 2023, queda de 23,4% sobre igual intervalo do ano anterior, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 11.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 2,035 bilhões de janeiro a março deste ano, um crescimento de 18,2% na base anual. Com isso, a margem Ebitda ajustada foi de 35,7% no período, crescendo 2,4 pontos no comparativo anualizado.

Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de construção, a margem Ebitda ajustada resultou em 44,5% no primeiro trimestre de 2023, ante 42,7% no primeiro trimestre de 2022.

A receita operacional líquida, que considera a receita de construção, totalizou R$ 5,698 bilhão ao final de março de 2023, crescimento de 17% ante o mesmo período de 2022.

No primeiro trimestre, o resultado financeiro da Sabesp ficou negativo em R$ 259,5 milhões, sendo que no mesmo intervalo de 2022 tinha sido positivo em R$ 340,1 milhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias